Sakarya'da zehirlenme faciası! 171 hükümlü hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, yemeğin ardından ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan 76 kişide mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler oluştu. Konuya ilişkin Sakarya Valiliğinden de açıklama gelirken zehirlenen kişi sayısını 131 olarak açıkladı. Akabinde zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan hükümlü sayısının 171'e yükseldiği aktarıldı.

FOTOĞRAF: DHA

SAKARYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelen gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama yaptı.

Valilik, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

"Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde hükümlülere dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtileri görülmüş, ilk müdahaleleri kurum revirinde yapılmıştır. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca, önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir.