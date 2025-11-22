Kuyumcu çalışanı müşterileri dolandırdı
Düzce'de bir kuyumcu çalışanı müştekilerden 42 milyonluk vurgun yaptı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli zincirleme şekilde dolandırıcılık suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelinin adreslerinde bulunamaması üzerine hakkında çıkartılan şüpheli, 21 Kasım 2025 tarihinde Ankara'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı. S.Ş., Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak çıkarılarak ifadesi alınmasının ardından, zincirleme şekilde dolandırıcılık suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzce Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.