Iğdır'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Iğdır'da, Gökberk Şahin'i av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olan Vahdet E. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.11.2025 15:07

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 03.00 sıralarında, Melekli beldesinde meydana geldi. Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Vahdet E., evinden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin'e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Vahdet E.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Gökberk Şahin'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.