Yaşam

Avcılar'da motosiklet kazası kamerada

Avcılar'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet yere düşerek savruldu. Motosikletteki iki kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Avcılar'da motosiklet kazası kamerada

Kaza, Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde 19 Kasım'da 12.40 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek savruldu. Motosikletteki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar hastaneye götürdü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.