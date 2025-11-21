Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırı! 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 şüpheli aranıyor.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:16

Paylaş



ABONE OL

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye ilçesindeki bir iş yerine yönelik dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan E.D'nin tedavisi devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili 1 şüpheli aranıyor.

Dün akşam saatlerinde Yeni Mahallesi Haleplibahçe Caddesi'ndeki iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda E.D. (67) yaralanmıştı. Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.