Polisin dikkati açığa çıkardı! Uluslararası suç koridoru çökertildi

Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:22

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, riskli gönderilere yönelik yaptığı çalışmalarda şüpheli bulduğu bir pantolon kargosunu kontrol etti. Şeffaf biçimde paketlenen mavi pantolonun paça kısmına gizlenmiş iki pasaport bulundu. İncelemelerde pasaportların sahte olduğu belirlendi ve farklı kargolarda kontrol edildi.

Sabah'ın haberine göre Lokum, çanta hatta su bardağı kargosuna gizlenmiş birçok halde sahte belgeler daha ele geçirildi. Bu gönderilerin kaynağı araştırıldı. Polis, kargoyu taşıyan kurye Muhammet Ali Kudret T.'ye ulaştı. Gözaltına alınarak sorgulanan kurye, paketi Arnavutköy Karaburun civarında Çinli bir çiftten aldığını ve çiftin kullandığı otomobili tarif etti.