Ordu’da çatı yangını paniği! 5 kişi asansörlü araçla tahliye edildi

Giriş Tarihi: 21.11.2025 21:03

Yangın, Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan G.T. (18), E.K. (20), C.K. (27), C.B. (16) ve G.G.'yi (17) asansörlü araçla binadan tahliye etti.