Ordu’da çatı yangını paniği! 5 kişi asansörlü araçla tahliye edildi
Ordu’da korku dolu anlar yaşandı. Dört katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen beş kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansörlü araçla tahliye edildi.
Yangın, Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan G.T. (18), E.K. (20), C.K. (27), C.B. (16) ve G.G.'yi (17) asansörlü araçla binadan tahliye etti.
Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.1"