Mantar toplarken kayalıklardan düştü: Saatlerce sürüklenerek yardım istedi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde mantar toplamak için ormana giden 82 yaşındaki yaşlı adam kayalıklardan düşmesiyle yaralandı. Ziya Çınar, kendi imkanlarıyla sürünerek karayoluna çıkarken yoldan geçen sürücülerden yardım etmesiyle kurtuldu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 03:06

Paylaş



ABONE OL

Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçenin Çiller Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ziya Çınar, mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gitti. Ziya Çınar, mantar topladığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Yaralanan Çınar, kendi imkânlarıyla sürünerek yola ulaşmaya çalıştı. Uzun uğraşlardan sonra saat 23.00 sıralarında Nallıhan-Mudurnu Karayolu'nun Sorkun mevkisine gelen Çınar, güçlükle bariyerlere tutunarak yoldan geçen sürücülerden yardım istedi.

Yoldan geçen bir grup TIR şoförü, yaralı Çınar'ı fark etti. Şoförler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çınar'ı ilk müdahalenin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu saptanan Çınar, ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN