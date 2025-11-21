Kış için yüzlerce mezar hazırlandı
Erzurum’da sıcaklıkların sıfırın altına 30 dereceye kadar düştüğü kış öncesi, Büyükşehir Belediyesi yüzlerce mezar yerini iş makineleri ve personel desteğiyle hazırladı. Yetkililer, donmuş toprak nedeniyle kış aylarında mezar kazmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirtti.
Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, yüzlerce mezar yeri kış ayları öncesi hazırlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kış hazırlıkları kapsamında Asri Mezarlığı'nda iş makineleri ve personel desteğiyle yüzlerce mezar açtı.
Toprağın donması ve yoğun kar yağışı nedeniyle kış aylarında mezar kazmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirten yetkililer, yaz aylarında mezar hazırlıklarını tamamlıyor ve defin için çukurları hazır hale getiriyor. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarının ardından belediye ekipleri, kazma ve kürekle mezarları defin için uygun duruma getiriyor. Bu çalışmalar her yıl Kasım-Aralık aylarında düzenli olarak gerçekleştiriliyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanı Salim Uğurlu, kış aylarında mezar çukurlarının önceden hazır olmasına rağmen hâlâ zorluk yaşadıklarını söyledi. Uğurlu, "Şartlar bu aylarda çok zor. Kışın toprak donuyor ve mezar açmak neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu yüzden yaz aylarında hazırlık yapıyoruz. Makinelerin uçları kırılıyor. Çukurlar önceden açılsa bile defin öncesi tekrar çalışmak zorundayız. İşimiz gerçekten çok zor" dedi.