Kış için yüzlerce mezar hazırlandı

Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:17

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, yüzlerce mezar yeri kış ayları öncesi hazırlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kış hazırlıkları kapsamında Asri Mezarlığı'nda iş makineleri ve personel desteğiyle yüzlerce mezar açtı.

Toprağın donması ve yoğun kar yağışı nedeniyle kış aylarında mezar kazmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirten yetkililer, yaz aylarında mezar hazırlıklarını tamamlıyor ve defin için çukurları hazır hale getiriyor. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarının ardından belediye ekipleri, kazma ve kürekle mezarları defin için uygun duruma getiriyor. Bu çalışmalar her yıl Kasım-Aralık aylarında düzenli olarak gerçekleştiriliyor.