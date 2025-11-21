Kayıp çobandan sevindiren haber

Giriş Tarihi: 21.11.2025 13:36

Yüksel Akalan: "An itibarıyla kayıp çobanın bulunduğu noktadayız. Üçüncü günde, arama çalışmalarının üçüncü gününde 70 yaşındaki kayıp çobana ve sürüsüne, şu an itibarıyla yaklaşık Çayırtepe köyünden 10 kilometrelik mesafede ulaşıldığını belirtelim. An itibarıyla da yetkililerden aldığımız bilgi doğrultusunda sağlık durumunun da iyi olduğu söyleniyor."

Erzurum 'da üç gün önce sürüsüyle birlikte araziye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 70 yaşındaki işitme engelli çoban Abdurrahman Kansu 'dan sevindirici haber geldi. Jandarma, JAK timleri ve arama kurtarma ekiplerinin zorlu hava ve arazi şartlarında yürüttüğü titiz çalışma, 72 saatin sonunda sonuç verdi. Olay yerindeki A Haber Muhabiri Yüksel Akalan, hem müjdeli haberi hem de bölgedeki son durumu anbean aktardı.

AİLESİ SEVİNÇLE KOŞTU: O ANLAR KAMERADA!

Müjdeli haberin ardından çobanın ailesi ve yakınlarının yaşadığı sevinç, yürekleri ısıttı. Ailesinin, Abdurrahman Kansu'nun bulunduğu yöne doğru koştuğu o anlar A Haber kameralarına yansıdı. Akalan, o duygusal anları şöyle anlattı:

Yüksel Akalan: "Şu an itibarıyla da akrabaları da, çocukları da kayıp çobanın bulunduğu sürüye doğru koşuyorlar. Bir an önce kavuşmaya gidiyorlar. Kendisiyle irtibat kurulduğunu söylüyorlar. Sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtelim."

SİS VE BATAKLIKLA MÜCADELE: ARAMA ÇALIŞMALARI ÇOK ZORLUYDU!

Yüksel Akalan, arama çalışmalarının neden bu kadar uzun sürdüğünü ve ekiplerin ne denli zorlu şartlarla mücadele ettiğini de gözler önüne serdi. Bölgedeki yoğun sis ve bataklık arazinin, operasyonu adeta bir iğneyle kuyu kazmaya çevirdiğini belirtti.

Yüksel Akalan: "Günlerdir Erzurum'da sis ve pus etkiliydi, dondurucu soğuk hava etkiliydi. Görüş mesafesi sis nedeniyle oldukça düşebiliyordu ve ekiplerin çalışması da bir hayli zorluydu. Şu an yürüdümüz nokta Erzurum Ovası'ndaki bataklık olarak adlandırılan nokta. Ekipler bu bölgeyi adeta didik didik aradılar."