Elazığ'da savrulan araç dehşet saçtı! 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21.11.2025 18:14

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgiye göre, kavşakta traktörle çarpışan otomobil savrularak, o esnada yolun karşışına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.