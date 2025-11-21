Yaşam

Elazığ'da savrulan araç dehşet saçtı! 1 ölü 2 yaralı

Elazığ’da traktörle otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarparak dehşet saçtı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı beldesi OSB yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kavşakta traktörle çarpışan otomobil savrularak, o esnada yolun karşışına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

