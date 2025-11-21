Balıkesir'de tavuk çiftliğinde korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu

Balıkesir'de gece saatleri bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde 5 bin civcivin öldüğü belirlendi.

Yangın, gece saatlerinde İsadere Mahallesinde faaliyet gösteren Uğur Soylu'ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde çıktı. Çiftlikten yayılan alev ve dumanları gören personelin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin civcivin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

