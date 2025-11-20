Yolun karşısına geçmeye çalışan adama motosiklet çarptı! 3 yaralı

Düzce'nin Kaynaşlı istikametinde seyir halinde ilerleyen motosikletli yolun karşısına geçemeye çalışan adama çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken yolun karşısına geçmeye çalışan Y.T'nin çarpma sonucu yol kenarına savrulduğu belirtildi.

Kaza, D-100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaynaşlı'dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.K. idaresinde ki 81 ADD 566 plakalı motosiklet, Doğanlı ışıklı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Y.T.'ye çarpmasının ardından yol kenarına savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü M.K., arkasında yolcu olarak bulunan B.Ü. ve karşıdan karşıya geçen Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol, yaralılar ve motosikletin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

