Ustalıktan kalfalığa ehliyetten SRC'ye kadar sahte belge hazırlamışlar: 7 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen sahte belge operasyonunda şüpheli 14 kişi yakalandı 7'si tutuklandı. Şüphelilerin 22 kişiye sahte ehliyetten, çeşitli eğitim sertifikalarına, ustalıktan, kalfalığa kadar bir çok belge hazırladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 11:52

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbistan merkezli olarak Kahramanmaraş, Mersin ve Sinop illerini kapsayan "örgütlü olarak resmi belgede sahtecilik" suçuna yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda sahtecilik suçunu işlediği tespit edilen 14 şüpheli ile bu örgütten sahte ehliyet, SRC belgesi ve çeşitli sahte eğitim sertifikaları satın alan 22 kişi olmak üzere toplam 36 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda ise 3 adet sahte ehliyet, 131 eğitim sertifikası, 107 ustalık belgesi, 21 kalfalık belgesi, 13 usta öğretici belgesi, 19 SRC1, 23 SRC2, 20 SRC3, 19 SRC4, 9 SRC5 sertifikası, 1 sahte SRC2 kartı, ayrıca 8 kayıt defteri, 1 bilgisayar kasası, 3 laptop ve 9 cep telefonu bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kalırken, sahte belgeleri alan 22 kişi hakkında ise gerekli adli işlemler yapıldı.