"Taşlar Suç Örgütü Soruşturması" tamamlandı! Kamu davası açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşanan silahlı çatışmalarla ilgisi bulunduğu tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 25'i tutuklu toplam 33 şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

Kamuoyunda 'Taşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını duyurulurken soruşturma kapsamında 25'i tutuklu toplam 33 şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN KAMU DAVASI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, "İlimiz Esenler ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları tespit edilen, eylemlerini Tiktok ve Instagram sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlamak suretiyle diğer suç örgütlerine ve toplumsal huzura gözdağı vermeye çalışan; liderliğini Ümit lakabıyla bilinen (tutuklu) Ramazan TAŞ'ın yaptığı ve de kamuoyunda TAŞLAR ismiyle anılan silahlı suç örgütü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanmıştır. TAŞLAR suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 24 ayrı eylem ile ilgili 25'i tutuklu, toplam 33 şüpheli hakkında "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, 6136 sayılı Yasaya Muhalefet Etme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Silahla Kasten Nitelikli Yaralama, Mala Zarar Verme, İşyerini Dokunulmazlığını İhlal Etme, Birden Fazla Kişi ile Birlikte Örgütün Korkutucu Gücünden Yararlanarak Silahla Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Nitelikli Yağma" suçlarından Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır" ifadeleri yer aldı.

