Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Silivri TEM Otoyolu'nda TIR, hafriyat kamyonu ve otomobil zincirleme kazaya karıştı. Olayda bir kişi yaralanırken direksiyon kabininde sıkışarak yaralanan kamyon şoförü itfaiye tarafından kurtarılırken, otoyolda trafik uzun süre durdu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinde yaşandı. Seyir halindeki TIR, hafriyat kamyonu ve otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Zincirleme kazada, kamyon şoförü bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Direksiyon kabininde sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

