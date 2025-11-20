AFAD duyurdu! Osmaniye'de korkutan deprem
AFAD, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Saat 12.09'da gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 8.8 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
DERİNLİK 8.8
Sarsıntı saat 12.09'da yaşanırken derinliği 8.8 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Bahçe (Osmaniye)
Tarih: 2025-11-20
Saat: 12:09:08 TSİ
Enlem: 37.14417 N
Boylam: 3 6.61722 E
Derinlik: 8.8 km
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...
2025-11-20 12:09:08 37.14417 36.61722 8.8 MW 4.4 Bahçe (Osmaniye)
2025-11-20 11:31:48 39.25333 28.1625 13.67 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-20 11:13:01 39.18833 28.26417 8.4 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-20 11:06:22 39.16083 28.24861 5.33 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-20 10:59:12 38.26861 38.85917 7.73 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-11-20 10:57:00 39.38361 27.73639 6.63 ML 1.1 Savaştepe (Balıkesir)
2025-11-20 10:52:59 39.55306 28.00139 7.0 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
2025-11-20 10:49:48 39.175 28.15889 5.79 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-20 10:46:24 41.86056 27.34861 7.0 ML 1.3 Merkez (Kırklareli)
2025-11-20 10:44:22 36.03667 29.45528 5.37 ML 2.2 Akdeniz - [24.01 km] Kaş (Antalya)
2025-11-20 10:43:25 39.14611 28.13972 5.34 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-20 10:25:59 39.1575 28.32056 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-20 10:23:32 39.20472 28.31 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)