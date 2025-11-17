Balıkesir beşik gibi! 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'de gece saat 03.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken sarsıntı yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 03.32'de gerçekleşirken sarsıntı yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-17
Saat:03:32:48 TSİ
Enlem:39.23444 N
Boylam:28.16889 E
Derinlik:6 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-11-17 03:32:48 39.23444 28.16889 6.0 ML 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 03:17:29 39.23861 28.15389 7.0 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 03:04:24 39.19056 28.13528 8.32 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:55:34 39.35861 28.04083 5.93 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:54:22 39.2425 28.17639 5.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:46:35 39.20083 28.17 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:45:05 39.23222 28.16639 5.11 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:42:10 38.19611 38.78972 10.59 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-11-17 02:41:04 39.19111 28.17917 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:35:03 39.60056 26.01417 6.08 ML 1.3 Ege Denizi - [11.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-11-17 02:33:51 39.17222 28.3025 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:32:04 39.6275 26.02361 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [13.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-11-17 02:28:21 37.33194 35.41778 6.32 ML 1.4 Karaisalı (Adana)
2025-11-17 02:27:50 39.06889 28.29083 4.98 ML 1.4 Gördes (Manisa)
2025-11-17 02:26:58 39.155 28.30972 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:26:08 39.205 28.17917 6.71 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:25:50 39.22556 28.17972 11.43 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:25:42 39.63389 26.04667 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [11.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-11-17 02:11:12 39.58778 26.00639 8.24 ML 3.5 Ege Denizi - [11.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-11-17 02:09:19 39.19139 28.16972 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 02:07:04 39.36 28.02583 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 01:51:38 39.21417 28.28861 8.04 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 01:39:42 39.20972 28.22889 7.4 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 01:29:44 39.19417 28.25806 6.08 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 01:29:00 39.22361 28.04583 7.21 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 01:22:57 39.20083 28.24611 4.28 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 01:20:34 37.61722 35.86833 6.99 ML 1.0 Kozan (Adana)
2025-11-17 01:18:33 39.245 28.0375 8.4 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 01:08:09 39.19333 28.19333 4.91 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 01:07:18 39.18556 28.22528 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 00:50:49 39.1425 28.18722 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 00:49:18 39.17139 28.10167 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 00:31:39 39.22167 28.15361 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 00:31:32 39.6 26.02389 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [11.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-11-17 00:25:02 39.23944 28.12722 4.54 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 00:22:15 38.31306 36.55139 8.5 ML 1.2 Sarız (Kayseri)
2025-11-17 00:19:15 39.20222 28.25722 4.86 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 00:18:46 36.91333 27.75528 14.24 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.26 km] Bodrum (Muğla)
2025-11-17 00:09:55 39.20972 28.17722 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 00:07:06 39.20556 28.25861 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 00:00:06 39.3375 26.18833 8.96 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [17.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-11-16 23:51:38 39.18333 28.26028 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 23:48:09 39.20083 28.16083 7.0 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 23:41:39 38.61944 38.13222 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2025-11-16 23:38:24 42.75972 42.78278 6.83 ML 2.0 Lentekhi, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [130.00 km] Posof (Ardahan)
2025-11-16 23:36:37 39.20306 28.1875 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 23:34:35 39.21806 28.26139 5.92 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 23:22:40 39.18806 28.17361 7.86 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 23:11:25 39.24 28.17556 5.95 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 23:04:40 39.18806 28.30528 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 23:01:06 39.23944 28.98 10.16 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-11-16 23:01:02 39.20722 28.26972 6.83 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 22:52:59 39.21861 27.99167 6.83 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2025-11-16 22:48:08 39.20167 28.26194 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 22:44:26 39.18028 28.255 6.91 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 22:33:05 39.22528 28.14389 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 22:28:46 39.20083 28.20361 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-16 22:24:16 39.19667 28.25361 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)