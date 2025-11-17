Balıkesir beşik gibi! 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Giriş Tarihi: 17.11.2025 03:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 03.32'de gerçekleşirken sarsıntı yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

DEPREM

Büyüklük:4.0 (Ml)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-17

Saat:03:32:48 TSİ

Enlem:39.23444 N

Boylam:28.16889 E

Derinlik:6 km