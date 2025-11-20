Beykoz'da 2 binada korkutan görüntüler! Zemin ve duvarlarda çatlak

Giriş Tarihi: 20.11.2025 18:00

Olay, Çubuklu Mahallesi Torun Sokak'ta meydana geldi. Binalarda oturanların duvarlarda ve zeminde çatlaklar fark ederek ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF: İHA

Ekipler sokak çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, yanlarına alabildikleri eşyalarla evlerinden çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından iki binanın da mühürlenmesine karar verildi. Binalarda yaşayan 3 ailenin, yakınlarının yanına yerleşeceği öğrenildi. Öte yandan yapıların ruhsatsız olduğu belirtildi.



Beykoz Belediyesi ekiplerinin yapılarla ilgili detaylı teknik inceleme gerçekleştireceği kaydedildi.