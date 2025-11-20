Adana'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi gözaltında

Adana’da narkotik ekiplerinin Yüreğir ilçesindeki dört mahallede yaptığı “Narko Alan Uygulaması”nda 25 uyuşturucu hap, 6,36 gram esrar ve 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:13

Adana'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında merkez Yüreğir ilçesi Başak, 19 Mayıs, Anadolu ve Dedekorkut mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.

Bölgedeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde 25 uyuşturucu etkili hap, 6,36 gram esrar ile 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu kullandığını belirlediği 20 kişiyi de gözaltına aldı.

