3I/ATLAS kuyruklu yıldızının yeni görüntüleri yayınlandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Güneş Sistemi’ne 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının yeni görüntülerini yayınladı. NASA'dan yapılan açıklamada görüntülerin 12 farklı teleskop ve uzay aracı tarafından elde edildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 05:45

1 Temmuz 2025'te keşfedilen ve Güneş Sistemi'ne yıldızlar arası uzaydan giren ender gök cisimlerinden biri olarak bilinen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına ait yeni görüntüleri yayınladı. NASA'dan yapılan açıklamada, görüntülerin kuruma ait 12 farklı teleskop ve uzay aracı tarafından elde edildiği belirtilerek, "Bu kuyruklu yıldız güneş sistemimizden geçmeye devam ettikçe, diğer NASA birimleri de daha fazla görüntü yakalama fırsatına sahip olacak" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF: İHA



MARS'IN YAKININDAN GEÇTİ



3I/ATLAS kuyruklu yıldızının en yakın görüntülerinin NASA'nın Mars'taki gözlem araçları tarafından çekildiği aktarılarak, "3I/ATLAS, bu sonbaharın başlarında Mars'ın 30 milyon kilometre yakınından geçti ve 3 NASA uzay aracı tarafından gözlemlendi" denildi. Bu gözlemler sayesinde bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yapısını anlamalarına yardımcı olacak morötesi görüntüler elde ettiği aktarıldı.