Polislerin şark görevinde değişiklik! O zorunluluk kaldırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin şarj görevinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Yerlikaya konuşmasında, '2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Dönemi'nde, personelimize zorunlu 2'nci Şark Tebligatı yapılmayacak.' dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 10:54

Paylaş



ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme toplantısında konuştu.

Görev puanına dayalı yeni atama sisteminin devrede olduğunu belirten Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN