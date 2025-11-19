Kastamonu'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkıp tarlaya devrildi. Sürücü ve kardeşi ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:48

Paylaş



ABONE OL

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti. Emin Keskinci (45) idaresindeki 37 ABT 991 plakalı otomobil, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Tarlaya savrulan araçta sürücü ile yanındaki kardeşi Reyhan Keskinci (37) ağır yaralandı. Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN