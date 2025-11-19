İstanbul'da akılalmaz olay! Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:58

İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen bir kadın Yeşilköy Mahallesinde caddeye çıktı. Cadde üzerindeki taksileri ve araçları durdurup saldırmaya ve camlarına vurmaya başladı. Aynı zamanda çevreye hakaretler ve küfürler de savuran kadın bununla da sınırlı kalmadı. Bir oyun salonu önünde bekleyen erkek grubunun yanına geldi. Gruba, 'Eğlendiniz mi?' diye soran kadın saldırılarına burada da devam etti.