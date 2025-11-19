Hakkari'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:38

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki tır ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, kazanın olduğu bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralıya ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.