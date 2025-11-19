Yaşam

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.