Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Tarkan Gezer ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gezer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.