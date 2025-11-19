Denizde köpek balığı paniği! Balıkçılar dakikalarca ecel terleri döktüler
Hatay'da amatör balıkçı Ufuk Ekizoğlu, oltasına takılan devasa köpek balığını yaklaşık 1 saat süren mücadeleyle yüzeye çıkararak oltasını kurtarmayı başardı. Ekizoğlu ve arkadaşları, bota zarar vermesinden korktukları köpek balığını oltadan kurtardıkları anları kamerayla da görüntüledi.
Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşayan Ufuk Ekizoğlu, hafta sonu 4 arkadaşıyla birlikte Yayladağı ilçesi Karamağara mevkiinde botuyla Akdeniz'e açıldı. Samandağ ilçesi Meydan köyü açıklarında Ekizoğlu'nun oltasına devasa bir köpek balığı takıldı.
Bölgede 8 yıldır amatör balıkçılık yapan Ekizoğlu, köpek balığını yakaladıkları ve sonrasında denize geri bıraktıkları o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde köpek balığının yakalandığı anlar, Ekizoğlu ve arkadaşlarının heyecan ve korku dolu anları kameraya yansıdı.
Köpek balığını yüzeye çıkarmak için 1 saat mücadele eden Ekizoğlu, köpek balığının botu ısırmaması için oltanın ucunu kesip denize bıraktı. Köpek balığını denize bıraktıktan sonra balık tutmaya devam eden Ekizoğlu, başka bir balık tuttuğu sırada balığın yarısını köpek balığının yediğini fark etti.
"YÜZEYE GETİRDİĞİMİZDE KÖPEK BALIĞININ ÇOK BÜYÜK OLDUĞUNU FARK ETTİK VE BU DURUM DA KORKUTUCUYDU"
8 yıldır olta balıkçılığı yapmasına rağmen ilk kez köpek balığıyla karşılaştığını ifade eden Ufuk Ekizoğlu, "Ben 8 yıldır olta balıkçısıyım. Devamlı arkadaşlarla balığa giderim. Hafta sonu 4 arkadaşla balığa çıktık. Yayladağı ilçesi Karamağara mevkii Meydan köyü açıklarında oltamızı indirdik. 30 metre mesafede oltamıza devasa bir köpek balığı takıldı.