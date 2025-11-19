Denizde köpek balığı paniği! Balıkçılar dakikalarca ecel terleri döktüler

Köpek balığını çıkarmak için 1 saat mücadele ettik. Yüzeye getirdiğimizde köpek balığının çok büyük olduğunu fark ettik ve bu durum da korkutucuydu. Botumuzu ısırmasından korktuğumuz için bir an önce suya geri bıraktık. Köpek balığının görünce çok heyecanlandık. Devamlı balığa gidiyoruz, arada köpek balıkları çıkıyor ama bu kadar büyüğüne ilk defa denk geldik. Köpek balığından ve dişlerinden korktuk. Başka bir balık yakaladık ama o balığın yarısı oltaya geldi. O balığı çekerken yolda köpek balığı ısırdı ve yarısını yedi" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN