Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı. CHP'li Antalya Aksu Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Konya Sarayönü Belediye Başkanı, AK Parti'ye katıldı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:28

Grup toplantısının sonunda CHP'den istifa eden Aksu İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım AK Parti'ye katıldı.

PARTİ ROZETLERİNİ TAKTI

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

CHP'DEN GEÇTİ

Erdoğan'ın rozet taktığı isimler arasında CHP'den ayrılan Antalya Aksu İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım yer aldı.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü İlçe Belediye Başkanı da AK Parti'ye katıldı.

'AK PARTİ'YE GEÇME NİYETİM VAR' DEMİŞTİ

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkında çıkan AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vermişti.

Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evet, geçmeye niyetim var." ifadelerini kullanmıştı.

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞMAZ"

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz." diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçlamıştı.

