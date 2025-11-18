Sınıra güvenlik kalkanı! 142,5 kilometrelik hat tamamlanıyor

Bölgede bulunan güvenlik güçleri de 7/24 devriye görevinde (İHA) HUDUT KARTALLARI 7/24 DEVRİYE GÖREVİNDE Zırhlı araçlar ve hudut birlikleri, duvar hattında gece gündüz devriye görevlerini sürdürüyor. Her türlü hava şartlarına rağmen görev başında olan Hudut Kartalları; yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terör sızmalarını engellemek için bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor.

Türkiye - İran sınırına yapılan duvar ile sınır güvenliği artırıldı. (İHA)



TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KALKANI: SINIR DUVARI

2021 yılında başlayan sınır duvarı projesi, ülke güvenliği açısından hayati bir rol üstleniyor. Başkale hattında tamamlanmak üzere olan 142,5 kilometrelik duvar, yalnızca Van için değil, Türkiye'nin doğu sınırının bütünlüğü ve güvenliği açısından da stratejik bir anlam taşıyor. Başkale sınır duvarı; sert iklim, yüksek rakım ve zorlu arazi şartlarına rağmen, Türkiye'nin güvenliğine yönelik kararlılığın en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçiyor. Her bir metre taşı, emek, fedakârlık ve vatan sevgisiyle örülen bu duvar, ülkenin doğusundaki en güçlü güvenlik hattı olarak yükseliyor.