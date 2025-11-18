Sınıra güvenlik kalkanı! 142,5 kilometrelik hat tamamlanıyor
Türkiye ile İran sınırına örülen 142,5 kilometrelik sınır duvarı çalışmalarında sona gelindi. Bölgede sınır güvenliği duvarla birlikte yüksek teknolojiyle de desteklenirken; Hudut Kartalları da 7/24 devriye atıyor.
Van'ın Başkale ilçesi sınır hattında yürütülen Türkiye-İran sınır duvarı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye'nin doğudaki en zorlu coğrafyalarından birinde, 3 bin 55 rakımlı Meydan Karakolu çevresinde sürdürülen çalışmalar, sınır güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip. Başkale ilçesinde yer alan 6. Hudut Tugayı 4. Hudut Taburu sorumluluk bölgesinde, zorlu doğa şartlarına rağmen görev yapan Hudut Kartalları'nın kışın kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü bölgedeki fedakarlıkları devam ediyor.
BAŞKALE BÖLGESİNDEKİ 142,5 KİLOMETRELİK DUVAR TAMAMLANIYOR
Toplam uzunluğu 302 kilometre olan Türkiye-İran sınırının Başkale bölümündeki 142,5 kilometrelik kısım da tamamlanmak üzere. Bu bölümde zorlu arazi şartları nedeniyle kullanılan iki farklı sistem ise dikkat çekiyor. 4 metre yüksekliğinde beton duvar, üzerinde 1,5 metre demir profil ve 90 santimetre jiletli telinin yer aldığı modüler beton duvarın yanı sıra zorlu bölgelerde ise 1 metre beton zemin üzerinde 5 metre çelik profil ve yine 90 santimetre jiletli tel bulunan modüler çelik duvar kullanılıyor.
YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DESTEKLENEN GÜVENLİK HATTI
Sınır hattında yalnızca fiziksel duvarlarla değil, teknolojik sistemlerle de güvenlik sağlanıyor. Elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri ve hendek sistemleri entegre edilerek, yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede, sınır boyunca 24 saat kesintisiz izleme ve anlık müdahale imkânı sunuluyor.