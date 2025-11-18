Ortaköy sonrası Beyoğlu'nda yeni facia! Türk kahvesini deterjanla yaptılar iddiası | Genç kız entübe edildi

Beyoğlu’nda bir kafede Türk kahvesi içtikten sonra fenalaşan 26 yaşındaki mühendis Ayben Özçilingir Turtura hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Genç kızın içtiği kahveden bir yudum aldıktan sonra fenalaştığı ve nefes alamadığı öğrenildi. Turtura'nın kahvesinin deterjanla yapıldığı iddia edilirken olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2025 16:20

Beyoğlu'nda iddiaya göre kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis Ayben Özçilingir Turtura (26), kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Ayben Özçilingir Turtura (DHA) İÇ ORGANLARI YANDI Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kafe işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı. TÜRK KAHVESİNİ DETERJANLA YAPTILAR İDDİASI BİR YUDUM ALIR ALMAZ TUVALETE KOŞTU Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu.

Genç kız kahveden aldığı tek bir yudum sonrası fenalaştı (DHA) NEFES ALAMADI DİLİ UYUŞTU Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı (DHA) "KAHVE DETERJANLA YAPILDI" İDDİASI Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan M.A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi. 2 KİŞİ GÖZALTINDA İşletme sahibi oldukları tespit edilen G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) gözaltına alınırken, kafe zabıta ekiplerince mühürlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.