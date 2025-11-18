İstanbul'da şap alarmı! 21 mahalle karantina altında

Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:13

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü , şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığını duyurdu.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır.