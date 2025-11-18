Giresun'da feci olay! Uzman çavuş evinde vurulmuş halde bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde çevredeki vatandaşlar bir evden silah sesi duyması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler uzman çavuş V.U.C'nin evinde silahla vurulmuş halde cansız bedenine ulaştı.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 05:14

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Çavuş V. U. C.'nin evinden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V. U. C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan uzman çavuşun kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Uzman Çavuş V. U. C.'nin Mersin nüfusuna kayıtlı olduğu ve uzun süredir Görele İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı bildirildi.

