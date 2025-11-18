Deniz ulaşımına fırtına engeli: 8 sefer iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) meteoroloji tarafından belirtilen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.