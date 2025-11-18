Deniz ulaşımına fırtına engeli: 8 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) meteoroloji tarafından belirtilen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 05:08

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

