Çanakkale'de boşandığı eşini öldüren şahıs gözaltında: Ani sinirimden yaptım

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, 2,5 ay önce boşandığı eşi Şerife A.’yı av tüfeğiyle öldüren Ferdi A. gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinde, “Ani sinirimden eşimi öldürdüm” diyen Ferdi A.’nın işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 10:34

Paylaş



ABONE OL

Çanakkale'de Şerife A.'yı (37) av tüfeğiyle öldüren 2 buçuk ay önce boşandığı eski eşi Ferdi A. (45) savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben ani sinirimden dolayı eşimi öldürdüm" dedi.

Olay, 11 Ekim saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi'nde meydana geldi. Ferdi A., 2 buçuk ay önce boşandığı eşi Şerife A.'ın çalıştığı işletmeye gelerek, eşini av tüfeği ile göğsünden vurdu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şerife A.'yı hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ferdi A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



ESKİ EŞİNİ TEK KURŞUNLA GÖĞSÜNDEN VURDU

Ferdi A.'nın savcılık makamında verdiği ilk ifadesinde eski eşini tek kurşunla göğsünden vurduğunu söyleyerek, "Bugün yani 11.10.2025 günü Şerife A.'ın Ezine de bulunan ve kendisinin çalıştığı iş yerine gittim. Dedemden kalan tek kırma silahla dükkana sabah 11.00 sıralarında gittim. Tüfeği kendisine tuttum. Ben de bunun üzerine tüfekle bir el kendisine ateş ettim. Ani sinirimden dolayı eşimi öldürdüm" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN