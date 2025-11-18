Boğaz'daki 200 yıllık yalı bilmecesi! Mahkemeden Rus mirasçılara soğuk duş

Tarabya'daki yalı davasında yeni bir dönemeç! 200 yıllık tarihi yalı, Rus mirasçılara bırakılıp bırakılmayacağı konusu tartışmalara neden oldu. Üst mahkeme, 18 yıllık davanın seyrini değiştiren bir karar vererek, 'tarafların dinlenmediği' gerekçesiyle durumu yeniden ele alacak. Kararla birlikte tarihi dava yeniden görülecek.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:21

İstanbul'un en değerli bölgelerinden Tarabya sahilindeki 10 dönümlük arazi ve üzerindeki yalıya ilişkin 18 yıldır süren davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin yalıyı Rus elçilik çalışanının mirasçılarına bırakılması yönündeki kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu. 1868'de Rus elçilik çalışanı Nikola İsveçin tarafından alınan ve Osmanlı'dan günümüze Rusya'nın temsilcilik binası olarak kullanılan yalı davasında Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Rusya Federasyon ve yasal vârislerden oluşan 4 taraf bulunuyor.

Davanın taraflarının iddiaları yerel mahkeme tarafından detaylı biçimde değerlendirilmişti. Bu kapsamda iki asırlık tapu kayıtları, padişah fermanları, evkaf dosyaları, konsolosluk yazışmaları ve uluslararası hukuki belgeleri tek tek inceleyerek taşınmazın 19. yüzyıldaki sahibi Rus elçiliği çalışanı Nikola İsveçin'in mirasçılarına verilmesi gerektiğine hükmetmişti. İsveçin'in oğlu İvan Nikolaevitch Svetchine'in mirasçıları davada taraf olarak yer alıyor. Rusya Federasyonu ise istinaf başvurusunda bulunarak kararın kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, dosyayı yalnızca 20 gün gibi oldukça kısa bir süre içinde sonuçlandırarak yerel mahkeme kararını bozdu.