ANKARAY'da arıza sonrası seferlerde aksama!

Başkentte ANKARAY hattında arıza yaşanması ile seferlerde aksamalar meydana geldi. İş çıkış saatinde istasyonlara giremeyen vatandaşlar, diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi.EGO Genel Müdürlüğü tarafından konuya dair açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 19:50

aşkentte, ANKARAY hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Hat üzerinde bulunan Kurtuluş ve Dikimevi istasyonları arasında akşam saatlerinde enerji arızası meydana geldi. Tren seferlerinin bir süreliğine durdurulmasıyla trafikte aksamalar yaşandı.

İş çıkış saatinde istasyonlara giremeyen vatandaşlar, diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi. Seferler, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: İŞLETME DEVAM EDİYOR

EGO Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından arızaya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, ANKARAY hattımızda Kurtuluş-Dikimevi istasyonları arasında 16.40'ta meydana gelen enerji arızası, 17.55 itibarıyla giderilmiş olup, işletme planlandığı şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

