Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı için AKM'de veda töreni düzenlendi

Giriş Tarihi: 16.11.2025 13:13

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 Kasım Çarşamba günü 78. doğum gününde hayatını kaybetmişti. Abacı için İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.



"SAYIN MUAZZEZ ABACI ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI"

Türk müziğinin efsane sesine veda eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada sanatçının Türk müziğinin en parlak yıldızlarından biri olduğunu söyledi.

"GÖNÜLLERİMİZDE TAHT KURMUŞ BÜYÜK BİR SANATÇIYI SONSUZLUĞA UĞURLUYORUZ"

"Bugün burada, Türk sanat müziğinin efsanevi sesi, gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçıyı Muazzez Abacı'yı sonsuzluğa uğurlamak için bir aradayız." diyen Ersoy, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Muazzez Abacı'nın her şarkıyı bir duygu seline dönüştürdüğünü vurgulayarak sanatçının sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle adını müziğimizin altın sayfalarına yazdırdığını kaydetti.

"HALKIN SANATÇISI OLARAK GÖNÜLLERDE YER EDİNDİ"

Abacı'nın, Tük sanat müziğinin en özel eserlerini yorumlarken her notada, her kelimede kalplerimize dokunduğunu belirten Ersoy şunları söyledi:

"Sayın Abacı 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını da kazanmıştı. Ancak şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak en kıymetli unvanı aldı ve Halkın Sanatçısı gönüllerde yer edindi. O'nun şarkılarında kendi hikâyesini buldu. Bu yüzden Muazzez Abacı, sadece bir sanatçı değil; bir kültürel miras, bir duygu köprüsü, bir müzik abidesi olarak kalacaktır."