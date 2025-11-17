Ordu’da apartman yangını: Anne ve oğlu yaralandı

Giriş Tarihi: 17.11.2025 22:52

İlçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.