Ordu’da apartman yangını: Anne ve oğlu yaralandı
Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yangın sırasında evde mahsur kalan anne ile oğlu yaralandı.
İlçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralı kurtarılan anne ve oğlu, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.