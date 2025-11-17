NASA paylaştı! Köprünün çitleri dilek eşyalarıyla doldu

Muğla'da bulunan Azmak Nehri, geçtiğimiz günlerde NASA'nın sosyal medya hesabından' Vay b! Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaşıldı. Büyük ilgi çeken nehrin kenarında bulunan çitlere bağlanan bez parçaları, kilitler ve poşetler ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:45

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bulunan ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021 Dünya Günü'nde sosyal medya hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı 'Kadın Azmağı'nda, köprü çitlerine bağlanan bez parçaları, poşetler ve anahtar kilitleri dikkat çekti.

Azmak Nehri'nin çitlerine asılan kilitler ve bez parçaları (DHA) Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı', ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan azmak, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.