Mardin'de cip şarampole devrildi: 4 yaralı
Mardin’de kontrolden çıkan cipin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Nusaybin-Mardin kara yolu Çukuryurt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 34 SDK 34 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada D.I. (3), G.I. (62), M.I. (68) ve M.E.I. (39) yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.