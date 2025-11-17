Kütahya'da korkutan anlar! Mahalleli sokağa döküldü

Kütahya'da bulunan 5 katlı bir binanın teras katında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, mahallede panik yaşandı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 06:28

Kütahya'nın Gaybıefendi Mahallesi Desti Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.



Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis, OEDAŞ ve Torosgaz ekibi sevk edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızla ulaştıkları adreste yangına anında müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Rüzgârın etkisiyle büyüme ihtimali bulunan yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.



OEDAŞ ve Torosgaz ekipleri, elektrik ve doğalgaz hatlarında oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla bölgede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.



Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

