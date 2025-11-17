Konya'da çifte yangın korkuttu! Ev ve TIR dorsesi alev alev yandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde müstakil bir evde ve TIR dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan yangın korkuttu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 21:56

Yangın, ilçenin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, F.K.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi.



İlçede bulunan Ulus Mahallesi'nde ise park halindeki G.K.'ye ait tırın dorsesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.



Her iki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

