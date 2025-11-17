İstanbul'da iki komşu aile arasında gürültü kavgası: Sopalar havada uçuştu

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de iki komşu aile arasında iddiaya göre gürültü yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopanın kullanıldığı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Olay, Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle tartışma başladı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, sopalarla birbirine vururken, tekme ve yumruklarla da saldırdı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin kavga ettiği, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı

