Bursa'da gıda zehirlenmesi korkuttu! Aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 17.11.2025 22:23

Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten satın aldıkları tavuğu pişirip yedikten mide bulantısı ve kusma şikayetiyle aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu.

MARKETTEN ALDIKLARI TAVUK HASTANELİK ETTİ

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Kawthar M. (40), Mohammad M. (44) ve kızları Rayan M. (19), marketten aldıkları tavuğu pişirip yedikten birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.