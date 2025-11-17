Bursa'da gıda zehirlenmesi korkuttu! Aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu
Türkiye'yi yasa boğan ve bir ailenin yok olmasına neden olan gıda zehirlenmesine ilişkin soruşturma süreci devam ederken, bir zehirlenme haberi de Bursa'dan geldi. Buna göre marketten aldıkları tavuğu yedikten sonra zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten satın aldıkları tavuğu pişirip yedikten mide bulantısı ve kusma şikayetiyle aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu.
MARKETTEN ALDIKLARI TAVUK HASTANELİK ETTİ
Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Kawthar M. (40), Mohammad M. (44) ve kızları Rayan M. (19), marketten aldıkları tavuğu pişirip yedikten birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Aile, durumun kötüleşmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 3 kişiyi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.