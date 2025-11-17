Ağlara takılan camgöz köpek balığı suya salındı

Giriş Tarihi: 17.11.2025 17:23

Fotoğraf (DHA)

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, bölgedeki sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çekildi ve hem doğal yaşamın korunması hem de deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından balıkçı Yasin Püsküllü'ye teşekkür edildi.