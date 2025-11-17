Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu İhsaniye ilçesi yakınlarında seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü TIR'a arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 05:46

Paylaş



ABONE OL

Kaza, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö. (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır, B.A'nın (26) kullandığı 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö.'yü ise ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 12 yaşındaki B.A., müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, tır sürücüsü N.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN