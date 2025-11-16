Yurtta kar nöbeti başladı! 18 bin 407 personel 7/24 görev başında

Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışı altında yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (ahaber.com.tr)

KARAYOLUNDA 12 BİN 886 ADET MAKİNE VE EKİPMAN, 13 BİN 607 PERSONEL



Bakan Uraloğlu karayollarında da ekiplerin, vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceklerin kaydetti. Uraloğlu, "Bu çalışmalar yurt genelindeki yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirilecek." dedi.

930 KİLOMETRE KAR SİPERİ YAPILDI

Çalışmalarda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisinin karla mücadele merkezlerinde depolandığını anlatan Uraloğlu, "Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor." ifadelerini kullandı.