Van'da otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Van Hakkari karayolunda seyir halindeki bir otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 22:27

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere tüneli yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

