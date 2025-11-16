Şanlıurfa'daki inşaatta çökme: 5 kişi göçük altından kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Kısa Mahallesi’nde 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 5 işçi, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 13:04

Şanlıurfa'da bir inşaatın beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı.



Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında inşaatta çökme meydana geldi. Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, vatandaşlar ve ekipler tarafından göçük altından çıkartıldı. İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

